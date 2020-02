Câmara de Parintins reinicia trabalhos legislativos dia 17

Na próxima segunda-feira (17/02) iniciam as sessões plenárias do quarto ano da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Parintins, com a leitura do Relatório Anual do Poder Executivo. A reabertura dos trabalhos parlamentares será realizada em Sessão Solene, no horário regimental, às 09 horas.

O presidente da Casa Legislativa, vereador Telo Pinto (PSDB), reuniu na manhã de quarta-feira (12/02) com os servidores no plenário Raimundo Almada para dialogar sobre as metas para prosseguir o bom desempenho na instituição em 2020, bem como para o melhor atendimento à população.

A primeira sessão ordinária de 2020 vai acontecer na terça-feira dia (18/02).

ASSESSORIA DE IMPRENSA CMP