Caminhada marca comemoração ao Dia do Idoso em Parintins

Após uma semana de atividades voltadas aos usuários do Programa do Idoso de Parintins, uma grande caminhada marcou a comemoração do Dia do Idoso. O evento, realizado nesta sexta-feira, 1º de setembro, foi comandado pelo prefeito Bi Garcia e primeira-dama Mayra Dias.

A caminhada percorreu a avenida Nações Unidas e culminou na rua Paraíba. Idosos de todos os núcleos do programa da cidade e zona suburbana participaram da programação.

Os idosos, de acordo com o prefeito Bi Garcia, têm uma atenção redobrada da Prefeitura de Parintins. O prefeito destaca que diversas políticas sociais e de saúde são promovidas junto ao público da melhor idade.

“Trabalhamos para proporcionar uma vida melhor aos nossos idosos. Essa caminhada marca o sucesso desse projeto coordenado pela Secretaria de Assistência Social e primeira-dama Mayra Dias. Com o programa, proporcionamos alegria e saúde às pessoas da terceira idade”, enaltece Bi Garcia.

Em núcleos do programa localizados na cidade, zona suburbana e zona rural são realizadas diversas ações educacionais, de saúde e sociais. O trabalho é promovido por equipe multiprofissional composta por facilitadores, professores, assistentes sociais e técnicos de saúde.

Texto: Secom Parintins

Fotos: Éder Repolho