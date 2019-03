CAMISA OFICIAL DO BOI CAPRICHOSO 2019 É RECORDE EM VENDAS NO AMAZONAS E PARÁ

Em Parintins, as camisas são comercializadas no Departamento Social do Boi Caprichoso, na Rua Boulevard 14 de Maio, Centro.

As vendas da camisa oficial do Boi-Bumbá Caprichoso 2019 “Um Canto de Esperança para a Mátria Brasilis” ultrapassaram a expectativa da empresa Fuga de Lula, responsável pela fabricação e comercialização, com mais de 60,7% de pedidos de torcedores de Manaus e 13,3% de Parintins. Além do Amazonas, o maior volume de encomendas do produto com a marca Caprichoso é de 8,7% para torcedores do Estado do Pará.

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, comemora o sucesso da parceria comercial com a empresa amazonense, em um mês de comercialização do produto oficial, com pré-vendas iniciadas pela internet no dia 27 de janeiro. O administrador da Fuga de Lula, Jefferson Canto, informa que a empresa amazonense investiu em marketing digital e sistema de vendas online para a comercialização da camisa do Boi Caprichoso.

No total, já foram comercializadas mais de 1.500 unidades do produto oficial do Boi Caprichoso, com pedidos feitos por torcedores de vários estados brasileiros fora da Região Norte. “Lançamos a camisa no dia do 1º Rufar do Tambor do Boi Caprichoso, em janeiro, e tivemos um pico de vendas de mais mil peças, em 48 horas. Conseguimos esse feito histórico com essa parceria com o Caprichoso. Assinamos a coleção do boi esse ano”, destaca Jefferson.

A camisa contém duas etiquetas bordadas, exclusivas com as cores do boi. “Colocamos nas lojas neste mês de março. Todos que compraram a camiseta antecipada ganharam R$ 10,00 de bônus. A camisa custa R$ 69,90 e eles pagaram R$ 59,90. Em Manaus, estamos vendendo nas lojas Fuga de Lula do Centro e do Shopping Grande Circular e em todos os eventos oficiais do boi na capital ou em Parintins”, informa o administrador da Fuga de Lula.

Assessoria de Imprensa Boi Caprichoso