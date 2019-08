Campanha de Karu ganha força em Manaus

Foto: Francisco Cabral

Promovido pelos Amigos do Karu, o Bar do Lourinho na Capital (Manaus) foi o ponto de encontro dos sócios, torcedores, simpatizantes e apoiadores azulados da campanha a presidência do Boi Caprichoso, do artista Karu Carvalho. Na reunião “Karu é com esse que eu vou!” que aconteceu na noite de sexta-feira, 03 de agosto, os azulados ouviram propostas e afirmaram apoio a candidatura do artista.

Um dos participantes, o sócio Sérgio Santana de 58 anos, enalteceu que “quando ouvi o nome do Karu pra presidente do boi, fiquei muito feliz!. Esse sim tem chão de galpão e de Curral e uma história que hoje completa 35 anos no nosso Caprichoso”.

Sobre o encontro, o sócio reitera que “hoje aqui se reúne duas gerações apaixonadas. A minha da velha guarda, aonde há tempos estávamos desacreditados com as últimas gestões e há de hoje com a esperança no Karu de dias melhores pro nosso boi”.

Karu Carvalho agradece a cada sócio, torcedor que foi até ao Bar do Lourinho e ao grupo “Amigos do Karu” que organizou o evento que foi um sucesso e aos sócios que não puderam comparecer por assuntos particulares, mas sabe que estão com ele (Karu) nessa luta, deixando também seus agradecimentos.

O candidato destaca que “é com enorme satisfação que vemos nossa campanha crescendo. Muitos estão abraçando o nome KARU CARVALHO para um novo compromisso ao Boi Caprichoso. Vamos à luta! buscar cada vez mais apoio, acreditando em um boi cada vez mais vencedor não só na arena, mas como um todo.

Fonte: Assessoria de Imprensa