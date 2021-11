Campanha novembro Azul conta com ampla programação em Parintins

A Campanha Novembro Azul que visa a prevenção ao câncer de próstata e outras doenças que atingem o público masculino está em andamento em todas as unidades de saúde de Parintins. De segunda a sexta-feira, as UBSs estão dando prioridade às consultas com médicos, enfermeiros e demais profissionais para o público masculino com possibilidade de marcação de exames, principalmente os que podem indicar alterações relacionadas ao câncer de próstata.

Na quarta-feira, dia 10, acontece a abertura oficial da campanha na UBS Dom Arcângelo Cerqua. Outras atividades também estão programadas para este mês, como a presença em Parintins do secretário de Estado da Saúde e urologista Anoar Samad, que virá atender a população juntamente com o urologista parintinense Alberto Figueiredo e outros profissionais, no dia 20. Quem também estará no município nos próximos dias será o reitor da Universidade Aberta da Terceira Idade – Dr Euler Ribeiro que também participará da campanha. Dia 30 tem a Corrida Semsa Novembro Azul.

Segundo o secretário de saúde de Parintins Clerton Rodrigues, é importante que os homens fiquem atentos a sua saúde e procurem as unidades para consultas de rotina. Ele ressalta que Parintins conta com significativa estrutura de saúde para o público masculino, com atendimento permanente do urologista Alberto Figueiredo, que além de consultas também realiza cirurgias eletivas junto com a equipe do hospital Jofre Cohen. “Muitos outros serviços estão a disposição conformando os investimentos feitos pela gestão do prefeito Bi Garcia para todos os públicos” reafirmou o secretário.

A enfermeira Patrízia Farias do Programa da Saúde do Homem ressalta o alerta a prevenção não somente para o câncer de próstata, mas também outras patologias. Ela lembra que principalmente os cidadãos a partir de 45 anos de idade devem ser consultados regularmente.

Secom

Foto: Márcio Costa