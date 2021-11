Campanha Novembro Azul em Parintins contará com jornada de cirurgia urológica

Durante a abertura oficial da campanha Novembro Azul nesta quarta-feira, 10 de novembro, foi anunciada entre as programações diversas a realização de uma jornada de cirurgia urológica. A informação foi dada pelo secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, após autorização do prefeito Bi Garcia.

A Campanha Novembro Azul faz um alerta aos homens para cuidados com a saúde e principalmente prevenção ao câncer de próstata. A abertura aconteceu na unidade básica de saúde Dom Arcangelo Cerqua.

O secretário falou ainda que a campanha Novembro Azul conta com disponibilização de consultas nas unidades básicas de saúde para os homens, disponibilização de encaminhamentos para exames de PSA, consultas com o médico urologista Alberto Figueiredo entre outras ações.

“É uma forma de valorizar o sexo masculino e pedimos aos homens para que busquem as unidades para que possamos dar essa atenção necessária. É um trabalho principalmente de prevenção ao câncer de próstata e tantas outras doenças. Lembramos que a gestão do prefeito Bi Garcia tem realizado investimentos como na contratação de forma permanente de um urologista, o renomado parintinense Alberto Figueiredo. Queremos agradecer a todos os profissionais que também nos ajudam nesse trabalho”, pontuou Clerton Rodrigues.

Durante a campanha estarão em Parintins o secretário de saúde do Estado e urologista, Anoar Samad, e reitor da Funati, Euler Ribeiro.

O médico urologista Alberto Figueiredo disse que o público masculino ainda é mais resistente na procura de atendimentos. Levando isso em consideração, ele afirma que a campanha faz um chamado mais intensificado em busca dos homens e também de suas famílias para que reforcem essa conscientização.

“Precisamos tratar a doença antes que ela evolua. Se a gente perde essa oportunidade de tratar a doença quando ainda não tem sintomas. A gente acaba tendo pacientes que acabam evoluindo para metástase ou vindo a falecer”, ressaltou

Todas as unidades básicas de saúde estão à disposição dos homens para atendimento de segunda a sexta-feira.

Diabetes

Também durante o mês de novembro está em andamento a campanha de tratamento do diabetes. Segundo a enfermeira Darlane Valério, é um alerta à população para compreender o grande impacto do diabetes na vida das pessoas e sensibilizar sobre a necessidade de prevenir ou retardar o diabetes e suas complicações. Ela ressalta a importância de, fornecer às pessoas portadoras de diabetes um melhor conhecimento da doença, suas complicações e como podem viver com o diabetes controlado, sendo fundamental aos portadores dessa doença a detecção, tratamento, acompanhamento e controle como forma de melhorar a qualidade de vida do ser humano.

Secom

Foto: Márcio Costa