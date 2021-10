Campanha sensibiliza população para proteção de animais domésticos contra maus tratos

Um projeto contra maus tratos e abandono de animais domésticos vai trabalhar a sensibilização da população de Parintins para minimizar o problema que tem sido cada vez mais frequente, muitas vezes dentro da própria casa onde o animal vive. A Prefeitura de Parintins, por Meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedema), está formalizando parceria com a Associação Patinhas Unidas e vai submeter o projeto de proteção dos animais aos órgãos estaduais para viabilizar recursos previstos em lei.

O coordenador de Meio Ambiente da Sedema, Wescley Dray, adianta que o trabalho vai envolver as escolas estaduais e municipais. “É interessante porque as crianças acabam sendo multiplicadores, levam para casa a informação, o que é muito importante”, ressalta.

A Sedema considera fundamental atuar com a educação, a união das entidades e a sociedade para a sensibilização. “Os animais abandonados sofrem com sede, fome, doenças, são muitas vezes acorrentados debaixo de sol e chuva”, esclareceu.

Quem tem animais domésticos em casa precisa dar a eles a oportunidade de uma vida digna, com carinho e companheirismo. A primeira etapa do trabalho já está em andamento com distribuição de um folder com orientações à população sobre o que caracteriza maus tratos, onde denunciar e como deve ser feita a denúncia.

Configuram maus tratos: animais nas ruas, abandono, animais acorrentados debaixo de sol e chuva, falta de alimentação, entre outros. A população que tenha informação pode denunciar com fotos e registros vídeos para a Sedema pelo contato de WhatsApp 92-99511-8917.

SECOM