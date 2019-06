Campeão de Futebol do Garantido será conhecido no domingo

Após dois meses de bola rolando, o Campeonato de Futebol do Boi-Bumbá Garantido terá sua final neste domingo (9). As semifinais ocorrem no sábado (8) a partir das 15h no campo da Universidade do Folclore Paulinho Farias.

A competição contou com 10 equipes, todas formadas por funcionários do Boi do Povão. Os times foram divididos em duas chaves de cinco, após a primeira fase, oito equipes avançaram para as quartas de final. Com andamento da competição, quatro equipes chegaram nas semifinais, são elas: Batucada, Flecha Serpente, Molejo e Exército Vermelho.

O coordenador da competição, Bruno Melo, parabenizou o apoio da direção do Boi Garantido. “O campeonato está sendo de um grande nível técnico. Um incentivo maior para os atletas é a premiação. O presidente Fábio Cardoso, o vice Messias e Júnior de Souza estão de parabéns, asseguraram uma premiação de mil reais para o campeão, além de premiar até o quinto colocado”, informou Bruno.

Os jogos acontecem sempre aos finais de semana. A grande final está marcada para acontecer no domingo. Antecedendo a disputa principal, será realizado o jogo equivalente ao 5° lugar, entre Equipe Bala e Garantido Show, às 14h. Em seguida o terceiro lugar e para coroar a competição acontece a grande final.

Bruno Melo agradece o apoio de toda comunidade vermelha e branca e também dos parceiros. “Recebemos bolas doadas pela nossa amiga Valdete Prestes, coordenadora da Semjuv. Os troféus estão sendo produzidos pelo Marcos Jr, da Paris Vidro e, por fim, aos amantes do esporte parintinense que comparecem em peso aos jogos”, finalizou o coordenador.

Texto: Niash dos Anjos

Fotos: Justino Guimarães