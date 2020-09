Campeão mundial de Muay Thai apresenta modalidade e realiza treinos em Academia de Parintins

Com a paralisação dos combates esportivos em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o atual campeão do Cinturão no Muay Thai Internacional conquistado em 2019, parintinense David Rainer Paixão, 25 anos, retornou a sua terra natal (Parintins) e está ministrando aulas para crianças, jovens e adultos no CT Impact Treinamentos, localizado na rua João Meireles, 432, bairro Francesa (próximo a Escola Aderson de Menezes).

“Está sendo uma honra pra mim retornar a Parintins e está trabalhando em parceria com o CT Impact divulgando o (Muay Thay), esse esporte que vem crescendo muito no Brasil. Venha fazer uma aula experimental e busque em nossas aulas saúde e qualidade de vida”, destaca o campeão.

Mesmo sem competições, David Rainer tem superado desafios para se manter em forma. “Respeitando as recomendações de saúde, faço minhas corridas básicas, mantenho treinamentos junto com a minha esposa (também atleta Jackeline Garcia) que junto da minha família são meus grandes incentivadores”, frisa.

Histórico de David

David Paixão, 25 anos, iniciou treinando com amigos no quintal de sua própria casa na Rua Amazonino Mendes, bairro Itaúna 2, incentivado pelos pais Jasson Rodrigues Jacaúna e Eficênia Maria Reis Paixão.

Aventureiros, David Paixão junto com o irmão (Davisson Paixão também lutador) partiu de Parintins para uma competição de Jiu-Jítsu em São Paulo em 2012. Se destacando na modalidade, em 2017, recebeu um convite de um amigo para viajar para Tailândia, onde conheceu o muay thai, aprimorando habilidades e técnicas se tornando campeão do Cinturão no Muay Thai Internacional em 2019.

No currículo, David lutou soma duas competições de MMA em Parintins e, em ambas, foi vencedor por finalização. Ao todo, ele tem 52 lutas de Muay Thai. Desse total, 46 vitórias dentre elas, 4 por nocaute. Foi campeão de 2012 a 2017 em São Paulo e é atual campeão do Cinturão no Muay Thai Internacional 2019.

Segundo Paixão o trabalho no CT vem dando bons resultados, inclusive um grupo de atletas está vindo de São Paulo para receber treinamentos. Além do campeão mundial, o CT possui um grupo de professores gabaritados, atendendo nas modalidades Jiu-Jitsu (Paulo de Tarso), na Capoeira (Juliano Jesus) e no funcional (Jaercio Anselmo).

Kedson Silva/JI

Fotos: Divulgação