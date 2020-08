Campeão no esporte, Márcio ‘Cabeludo’ encara novo desafio e lança nome como pré-candidato a vereador em Parintins

Super-campeão como atleta e como treinador de handebol, o professor Márcio Santos conhecido popularmente como ‘Márcio Cabeludo’, encara um novo desafio e lança seu nome como pré-candidato a vereador em Parintins.

Em busca de uma das 13 vagas do legislativo parintinense, Márcio afirma que “chega de esperar pelos outros fazerem algo por nós desportistas e pelo esporte em geral. Sinto na pele as dificuldades para representar o município em âmbito regional e nacional. A nossa classe tem que se unir e ter na Câmara um legítimo representante, apresentando projetos que desenvolva o esporte de uma forma geral”.

O treinador agradece o empenho do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiro no desenvolvimento do esporte no município e no incentivo que oportuniza aos atletas representarem Parintins em competição fora da Ilha. “O prefeito tem feito a sua parte, mas precisamos ajudá-lo ainda mais, trabalhando junto com a Secretaria de Esportes, para desenvolver através de projeto um calendário permanente em todas as modalidades para buscar junto ao executivo recursos para desenvolvê-lo e fomentar cada vez mais nosso esporte”.

Márcio Santos é graduado em Educação Física pela Universidade Unopar, filiado ao Partido Social Democrático – PSD. Desde 2013, o professor realiza trabalho social nas escolas São José Operário e João Bosc. (Amigo da Escola), visando o rendimento escolar e esportivo dos alunos/atletas, tirando-os da ociosidade e afastando do caminho das drogas.

Só em meio escolar como treinador, carrega no currículo, sete títulos amazonenses (JEA’s) e uma prata e dois bronze no JEB’s (Jogos Escolares Brasileiro). Nessa trajetória conseguimos lançar três jogadores para fora do Amazonas, Rian Kayk Souza, Cauã Barbosa e Davi Malcher que está morando em Santa Catarina, que já fizeram parte da Seleção Brasileira e foram campeões Sul-americano em Assunção (Paraguai) e campeão de clubes pela equipe do Sorriso-MT. Fora o sucesso com atletas que estão cursando faculdade e outros que estão na equipe Nilton Lins (Manaus) e já tem a faculdade garantida futuramente.

“Esse mérito conseguir graças ao apoio da minha família, dos meus amigo, dos pais dos meninos (as) e principalmente os nossos alunos/atletas. Acredito que posso fazer diferente. Peço uma oportunidade de encarar esse novo desafio em minha vida, lutando por uma Parintins cada vez melhor para todos”, concluiu.

Da Redação/JI

Fotos: Divulgação