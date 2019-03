Campeãs 2019: Ovacionada, Viradouro enlouquece público com Paulo Barros em cima do último carro.

Tweet no Twitter

Desfile das campeãs – Viradouro 2019 – Foto: Leandro Milton/SRzd

Depois de um feito histórico – conseguir o vice-campeonato no primeiro desfile no Especial após ter vencido a Série A -, a Viradouro voltou a enlouquecer e conquistar o público da Marquês de Sapucaí na madrugada deste domingo (10). O motivo principal foi o carnavalesco Paulo Barros em cima da última alegoria, que trazia a grande fênix em homenagem ao ressurgimento da força da escola. O artista desfilou com uma faixa escrita ‘Gratidão’, foi ovacionado pelo público e a Viradouro saiu da pista aos gritos de ‘É campeã!’.

O carnavalesco, aliás, é uma das renovações da vermelho e branco para o Carnaval 2020. Em postagem recente em rede social, Paulo Barros publicou uma foto com o presidente da escola, Marcelinho Calil, e afirmou que “essa dupla dará trabalho”.

Os efeitos especiais, assim como a parte cênica e coreográfica da escola, voltaram a funcionar e impressionar o público. A Viradouro, por sinal, garantiu a nota máxima em fantasias. No quesito alegorias, perdeu 0,1. O motivo mais provável é em relação ao terceiro carro, da Bela e a Fera. A alegoria teve problemas no dia oficial, mas funcionou nas campeãs. Destaque também para a comissão de frente, de Alex Neoral, vencedora do Prêmio SRzd-Carnaval 2019.

Por João Carlos Martins/www.srzd.com