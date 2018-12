Campeões amazonenses Paralimpícos buscam apoio para participação no Norte-Nordeste

Integrando a seleção amazonense e contribuindo com a conquista de mais de 40 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiro Paralimpícos realizados de 19 a 24 de novembro em São Paulo-SP, quatro atletas (Anne Maryanne, Geovana Campos, Clarice Yaeko e Camili) destaques nos jogos nacionais na modalidade atletismo, buscam apoio através do professor Joaquim Filho (responsável pela delegação amazonense) para a disputa do Norte-Nordeste que acontece em João Pessoa-PB no período de 14 a 17 de março de 2019.

Formados pelo profissional incansável na busca do aperfeiçoamento e descobertas de novos valores e talentos na categoria PCD (Pessoa Com Deficiência), professor Joaquim Filho, os atletas pedem apoio junto a amigos, simpatizantes, desportistas com a colaboração de recursos financeiros para a compra das passagens aéreas a equipe amazonense.

Conheça os atletas:

Anne Maryanne.

Atleta cadeirante com má formação congênita nos membros inferiores, ganhadores de várias medalhas na Paralimpíada Escolar nas provas do peso, pelota e corrida de 100 e 60 metros.

Geovana Campos

Com paralisia cerebral, a atleta é ganhadora de várias medalhas nos jogos nacionais nas provas de 100, 200 e 400 metros.

Clarice Yaeko

Cadeirante. Clarice é supercampeã, destaque da Paralimpiada com conquista de muitas medalhas de ouro nas provas de peso, dardo e disco.

Camili Vitória Guedes

Sem a visão, a campeã amazonense é destaque nas provas de dardo, peso e disco em 2019.

Aos interessados em apoiar a equipe amazonense em mais uma disputa nacional, podem ligar para mais informações para o número (92) 99156-6253 ou depositar a importância de R$ 20 ou mais para:

Conta Bradesco: 62.063-7

Agência: 3726-5

Titular: Joaquim Manoel Pinheiro Filho.

“Desde já agradecemos a todos e que Deus retribua com muitas bençãos. Estou na luta tentando levar esses jovens para o norte-nordeste”, enalteceu Joaquim Filho.

Kedson Silva/JI