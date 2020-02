Campeões parintinenses disputam Taça Normando Andrade de Futebol nesse sábado no Tupyzão

Para enaltecer ainda mais o bom momento em que vive o futebol parintinense, com uma grande expectativa para disputa do Parintinzão 2020, o Estádio Tupy Cantanhede recebe na tarde deste sábado, 15 de fevereiro, a comemoração da entrega de faixa à equipe do Botafogo (campeão parintinense de 2019) que será marcada em um confronto contra o time do Santa Luzia da comunidade Macurany (campeão 2018) valendo a Taça Normando Andrade de Futebol.

Organizado pela direção da diretoria do Alvinegro parintinense, antecedendo o jogo dos campeões acontecerá confrontos do naipe feminino e máster com programação iniciando às 15h.

Segundo o presidente do Botafogo, Jonas Pezão, o ingresso será vendido ao preço de R$ 2 ou três ingressos por R$ 5. “Mas se você quiser ajudar a equipe do Botafogo para a temporada 2020, basta comprar o bingo no valor de R$ 5 que além de valer o ingresso, você concorrerá a prêmios que vão de ventiladores, dinheiro, ferros elétricos, passagens fluviais (Parintins/Manaus/Parintins) dentre outros. O bingo vai acontecer no decorrer das partidas”, reitera o presidente.

Sobre a possibilidade de mais uma conquista inédita para os representantes do Paraná do Meio, Jonas Pezão afirma que a equipe do Botafogo está preparada, manteve a base do ano passado e compõe alguns reforços que deverão integrar o elenco que lutará pelo bicampeonato do Parintinzão esse ano.

Foto: Liam Cavalcante

Kedson Silva/Semjuv