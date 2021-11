Campeonato Coopmoto de Futsal: Veteranos vence e dispara na liderança da chave A

Com jogos decisivos a cada confronto, o Campeonato Coopmoto de Futsal teve prosseguimento neste domingo, 31 de outubro, no ginásio Elias Assayag, com seis jogos válidos pela terceira rodada da competição que é promovida pela Cooperativa dos Mototaxistas de Parintins – COOPMOTO.

Pela Chave A, a equipe dos Veteranos abriu a rodada goleando os Renegados pelo placar de 05 a 01. Com a vitória, a equipe mantém invencibilidade com 9 pontos em três jogos disputados. No segundo confronto da tarde, pela Chave B, os Tricicleiros e Atlético João Melo empataram em 2 a 2.

No terceiro jogo, (A), Os Top’s conseguiu a segunda vitória na disputa, vencendo por 04 X 03, o elenco do CTM F. C. No desafio seguinte, (B) os jogadores do Moto E.C. surpreenderam a EMTT e conquistaram a primeira vitória na competição, pelo placar de 2 a 1.

Pelo Grupo A, quem perdeu a invencibilidade foi a equipe da Guarda Municipal, ao perder para o Moto City por 6 a 3. No último jogo da rodada, a SEMJUV Futsal venceu a Polícia Civil, por 4 a 3 e assumiu a vice-liderança da chave B.

Classificação

Grupo A

1° Veteranos: 09 pontos

2° Guarda Municipal: 06 pontos

3° Os Top’s: 06 pontos

4° CTM F.C: 03 pontos

5° Moto City: 03 pontos

6° Os Renegados: Ainda não pontuou

Grupo B

1° Tricicleiros: 07 pontos

2° SEMJUV: 06 pontos

3° Atlético João Novo: 04 pontos

4° Polícia Civil: 03 pontos

5° EMTT: 03 pontos

6° Moto E.C.: 03 pontos

No próximo domingo, 07 de novembro, acontecem os jogos da quarta rodada:

1° Jogo (B): SEMJUV X EMTT

2° Jogo (A): Moto City X Os Top’s

3° Jogo (B): Moto E.C X Tricicleiros

4° Jogo (A): CTM F.C X Os Renegados

5° Jogo (B): Atlético João Melo X Polícia Civil

6° Jogo (A): Guardas Municipais X Veteranos

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação