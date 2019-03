Candidatas de Barreirinha estão na final do concurso Rainha da Copa Alvorada 2019

Após a primeira semifinal realizada nesta quinta-feira, 21, no ginásio Elias Assayag, Barreirinha garantiu vaga na final do concurso Rainha da Copa Alvorada de Futsal 2019. Duas representantes da Princesinha do Ramos receberam as maiores pontuações.

A rainha do Esporte Clube Barreirinha, Thaís De Souza, e a rainha do Idemar União Barreirinha, Carliane Nunes, obtiveram as maiores notas nas avaliações dos jurados e estão classificadas para a final do concurso. O desfile aconteceu com performances coletivas e individuais e prendeu atenção do público.

Mesmo após um acidente de trânsito a jovem Carliane Nunes não desistiu da competição. Ela se diz grata pelo apoio que recebeu de amigos e torcedores. “Gratidão e alegria me descrevem neste momento. Estou muito feliz de estar na final do concurso, representando as cores do meu time. Meu foco agora é a final. Irei me dedicar e esforçar ainda mais”, disse.

A próxima semifinal acontece no dia 26 deste mês. Estarão na passarela Jéssica Jacaúna (EMEC), Emily Brandão (Perebas), Marisa Gomes (Clube da Bola), Kassiara Guerreiro (Real Madrid Farense) e Nívea Guimarães (União Nhamundá). A final do concurso Rainha da Copa Alvorada de Futsal 2019 será realizada no dia 09 de abril.

Texto: Eldiney Alcântara

Foto: Arleison Cruz