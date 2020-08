Candidatos de olho na Prefeitura de Parintins; vários almejam o cargo

Até o momento sete nomes viabilizam espaço para disputar o Palácio Cordovil (Charge Jucellino Ribeiro)

O calendário oficial da eleição de 2020, estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em decorrência da pandemia da COVID-19 no Brasil, começa a valer no próximo dia 11 de Agosto. O eleitor vai saber quem vai ou não queimar na largada, ou seja, desistir da disputa. Na cidade de Parintins temos hoje prefeituráveis declarados como pré-candidatos: Alessandro Souza (PTC), Joselito Araújo (PT), João Vinícius (AVANTE), Márcia Baranda (MDB), Maria Alencar a Nêga (PSC), Frank Bi Garcia (DEM) e Juscelino Melo Manso (PSB).

Segundo o TSE, a partir da próxima terça-feira, dia 11 de agosto, as emissoras de Rádio e TV ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena de cancelamento do registro do beneficiário. Maria Alencar a Nega apresenta na TV Norte o Programa “Olho Aberto”; Márcia Baranda comanda na Tiradentes FM o “Caldeirada” e o prefeito de Parintins Bi Garcia participa aos sábados do programa institucional da prefeitura em cadeia na Rádio Alvorada FM, Rádio Clube FM e Tiradentes FM. Juscelino Melo Manso mantém canal de YouTube e terá de se adequar as normas da Lei nº 13.488, que trouxe diversas alterações na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas eleitorais sobre a propaganda e mídia na internet e redes sociais.

Alessandro, João, Bi, Juscelino, Márcia, Joselito e Nêga terão que articular entre os dias 31 de agosto a 16 de setembro, período destinado às convenções partidárias e à definição sobre coligações, e fazer o registro até dia 26 de setembro que é o prazo para registro das candidaturas e tentar ganhar a cadeira de prefeito do Palácio Cordovil.

Nos bastidores é dada como certa a desistência de ao menos três ou quatro nomes dessa lista. Pelo que apurou a coluna Poder/Koiote, a tendência é um sair para ser vereador, outro desistir e os demais tentarão compor chapa de vice. Mas até as convenções muita conjectura vai rolar. Inclusive decisões feitas em Manaus nos diretórios estaduais terão reflexos na Ilha.

O artista e chargista do site ParintinsAmazonas, Jucellino Ribeiro, captou a preparação e aquecimento dos candidatos na linha de largada.

