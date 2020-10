Candidatura de Messias e Fred recebe apoio de mais sócios em Manaus

A candidatura de Messias Albuquerque e Fred Góes recebeu mais adesões em Manaus. Na noite desta terça-feira (29), o candidato à presidência do Boi Garantido no pleito deste ano, esteve em 3 importantes compromissos na capital do estado.

O primeiro compromisso de Messias Albuquerque foi na Rádio Hits Brasil Manaus, onde o candidato participou do programa “Gente de Expressão” comandado pela jornalista Cristina Litaiff. O bate papo serviu para que Messias esclarecesse vários pontos que eram usados por chapas adversárias para propagar as Fakes News.

O segundo compromisso da noite foi no bairro da Redenção, zona centro-oeste de Manaus, local da tradicional “Festa da laje” que acontece há 17 anos e que já teve até o eterno apresentador Paulinho Faria como atração da festa. No local, Messias foi recepcionado de forma calorosa pela coordenação da festa e recebeu o apoio dos sócios que compõem o grupo.

“Messias é de fato o mais preparado para assumir o comando do nosso Boi, não somos bobos de acreditar em outros candidato que querem se aproveitar da situação atual do nosso amado Boi” relatou Janderson de Souza, um dos coordenadores da festa.

Por fim, na última reunião da noite, que aconteceu no bairro do Manôa, zona norte de Manaus, o candidato colocou para os associados todas as propostas que pautam a chapa. Messias Albuquerque mais uma vezes foi recebido com carinho e percebeu o entusiasmo de todos ao ouvir propostas verdadeiras.

