CANIL TUPINAMBARANA DO 11°BPM PRENDE HOMEM POR MAUS TRATOS EM ANIMAIS

Na noite de sábado (23), por volta das 21h30, o Grupamento Canil Tupinambarana do 11°BPM, prendeu homem de (30) anos, acusado de Maus Tratos em animais, fato ocorrido na avenida Amazonas na área central do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

A equipe do Canil Tupinambarana, fora acionada via redes sociais, onde estava sendo divulgado ao vivo, que um homem estava realizando maus tratos com o cãozinho de supostamente três meses de vida. De imediato a guarnição deslocou-se até o local informado.

No local a guarnição entrou em contato com uma testemunha ocular e constatou a denúncia. O acusado foi apresentado na 3° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com sua integridade física preservada para a realização dos procedimentos cabíveis. E o cãozinho foi entregue a um Lar Temporário onde recebe os cuidados necessários e ficará até ser adotado.

Publicado por Carlos Frazão/JI