Capacitação inédita em Parintins busca otimizar regularização no setor pesqueiro

Até o próximo dia 11 de outubro, o corpo técnico dos órgãos municipais que atuam nos processos de regularização ambiental, em Parintins, passa por uma capacitação direcionada ao setor de piscicultura, promovida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em parceria com a Prefeitura de Parintins. A ação representa a importância dada pela gestão do prefeito Bi Garcia (DEM) à regulamentação das milhares de famílias parintinenses que tiram o sustento da pesca.

Atualmente, a Colônia de Pescadores da Zona 17 de Parintins possui 1,1 mil associados e estima que, pelo menos, 20% dos trabalhadores mapeados ainda precisam regularizar o exercício de suas atividades pesqueiras. O treinamento para melhorar o processo de regularização ambiental beneficia diretamente a categoria que, uma vez regulamentada, tem mais acesso aos direitos e às políticas públicas voltados para o setor, além dos benefícios previdenciários como auxílio-doença, auxílio-maternidade, aposentadoria, pensão, entre outros.

O curso de Georreferenciamento e Cadastro Ambiental Rural (CAR) está sendo ministrado pelo engenheiro de pesca e analista ambiental da Gerência de Controle de Pesca (GECP) do Ipaam, Carlos André Silva. Com apoio do prefeito Bi Garcia, o secretário Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), Tião Teixeira, foi um dos responsáveis pela parceria institucional com o Ipaam.

“É fundamental realizarmos processos de orientação aos técnicos, no intuito de sanar todas as dúvidas para que eles sejam capacitados a fim de entregar projetos de piscicultura que atenderão os requisitos técnicos de licenciamento com informações mais robustas e íntegras, além de levar em consideração as demandas dos produtores e os cuidados ambientais”, afirma Silva.

Além dos encontros de capacitação, os técnicos da Gerência de Controle de Pesca (GECP) realizam ações de vistorias com a finalidade de regularização e licenciamento de pisciculturas, bem como monitoramento dos empreendimentos que já possuem licenças ou cadastros de aquicultura.

“Esse curso é de alta importância, inédito em Parintins. Ele qualifica nossos profissionais a orientar melhor nossos produtores, seja na piscicultura, na pecuária e em todo o meio rural. Graças a esse trabalho da administração do prefeito Bi Garcia os produtores vão poder ser melhor atendidos”, completou o subsecretário da Sempa, José Cursino.

A programação conta, ainda, com um treinamento dirigido pela bióloga e analista ambiental da GECP do Ipaam, Etienne Salgado, para o desenvolvimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais, que abrange as indústrias de beneficiamento de pescado do município de Parintins.

