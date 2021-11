Caprichoso anuncia figurinistas, edital de toadas e festa dos 108 anos em Manaus

Parintins (AM) – Após o anúncio do tema “Amazônia, nossa luta em poesia”, no dia 30 de outubro, o Boi Caprichoso voltou a surpreender nesta sexta-feira (12/11) quando apresentou os artistas de figurino, edital de toadas e a festa de 108 anos do bumbá que será realizada em Manaus no mês de dezembro. O momento foi comandado pelo presidente Jender Lobato e os membros do Conselho de Arte, que reuniram-se no curral Zeca Xibelão e em uma live, que contou com apresentação do Boi Caprichoso, Troup Caprichoso e o levantador de toadas substituto Caetano Medeiros.

Os anúncios para o festival do próximo ano estão sendo feitos de maneira gradual. Para o presidente Jender Lobato, foram anunciados os convocados da seleção Caprichoso que são Fabson Rodrigues, Makoy Cardoso, Mário Oliveira, Estevão Gomes, Paulo Rojas, Kaleb Aguiar, Roberto Reis, Rodofolfo Gomes, Adriano Canto, Diego Cruz, Leandro Souza, Edwan Oliveira, Lup Design, Willian Muniz e Tarcísio Gonzaga que retorna ao boi negro de Parintins. “Depois desse novo tempo, desse novo ciclo, do nosso recomeço, o Caprichoso monta uma verdadeira seleção, dos melhores artistas do festival para que a gente possa fazer um grandioso espetáculo”, destaca o dirigente azulado.

Jender assegurou para a próxima semana o álbum “Terra: Nosso Corpo, Nosso Espírito volume 2” em todas as plataformas digitais, somando-se aos demais produtos fonográficos que já estão em todos os agregadores de músicas. “Vale ressaltar o papel crucial do compositor, e esse álbum é o primeiro da história do boi a ser totalmente registrado em nome dos compositores, isto é, os direitos autorais a partir desse CD serão destinados exclusivamente aos compositores do Boi Bumbá Caprichoso”, anunciou Lobato.

O coordenador coreográfico Jair Almeida afirmou que na próxima semana começam as gravações das coreografias que serão postadas nas redes oficiais do bumbá, em parceria com a diretoria de comunicação.

Edital de Toadas

Durante a live de anúncios do Caprichoso realizada nesta sexta-feira, o presidente do Conselho de Arte Ericky Nakanome fez o lançamento do edital de toadas Caprichoso 2022 “Amazônia, nossa luta em poesia”. O edital terá uma nova proposta e se juntará aos projetos “Terra: Nosso corpo, nosso Espirito Volumes 1 e 2”. “Será um CD com o maior tempo de inscrição que encerrará somente em janeiro. É um projeto pensado para dois segmentos importantes, será um álbum com toadas para os nossos itens individuais e também para a galera, ou seja, todos os nossos itens terão toadas novas para o próximo ano”, afirmou Nakanome anunciando a retomada dos seminários com os compositores em Parintins e Manaus.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no período de 12 de novembro de 2021 a 12 de janeiro de 2022 pelo e-mail: [email protected], até às 23h59m da data limite, junto com as demais documentações estipuladas neste edital. Acesse o edital pelo link: https://drive.google.com/folderview?id=1labBSnT10KLSXVv3zYjoUpJwuU_Ci_W3

Festa em Manaus

O Boi Caprichoso vai presentear a capital do estado do Amazonas, Manaus, com uma grande festa de boi-bumbá. O espetáculo “Caprichoso, tradição que renasce” será levado para o Manaus Plaza Shoping, local onde um dia funcionou a TVlândia e viu o boi-bumbá ganhar força com as grandes interpretações de Arlindo Júnior. “Vamos levar de forma inédita um espetáculo todo feito em Parintins para que Manaus possa usufruir também. A festa dos 108 anos que fizemos no Curral Zeca Xibelão vai ser totalmente levada para a capital. Isso aí é mais uma inovação do Caprichoso”, comera o dirigente Jender Lobato destacando a parceria com o Movimento Marujada.

O evento terá tuxauas, lamparineiros, vaqueirada, itens que normalmente são apresentados apenas na arena do Bumbódromo e que agora farão parte do evento na capital do Amazonas. “Será um show completo”, afirma Ericky Nakanome.

Durante a live desta sexta-feira também estiveram presentes os conselheiros Edwan Oliveira, Socorrinha Carvalho, Zandonaide Bastos, Ronaldo Barbosa, Adriano Aguiar, Paulo Victor Costa, o pajé Erick Beltrão e a rainha do folclore Cleise Simas.

