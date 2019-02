Caprichoso apresenta calendário de eventos do ano do tricampeonato

A Diretoria Executiva da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, por meio do presidente Babá Tupinambá, e do vice-presidente, Jender Lobato, definiu o Calendário de Eventos 2019. A caminhada do Touro Negro rumo ao título de tricampeão do Festival Folclórico de Parintins, começou com o Rufar do Tambor, no dia 26 de janeiro, quando foi montada uma grande estrutura na Praça dos Bois, com a participação de itens oficiais, grupos de dança, sócios e torcedores.

O evento marcou, oficialmente, a abertura da temporada 2019 do Caprichoso em Parintins, com o anúncio de novos artistas, o lançamento da camisa “Um Canto de Esperança para a Mátria Brasilis” e a entrega do Troféu Marupiara aos itens individuais e coletivos vencedores, em cada bloco de julgamento, nas três noites do Festival Folclórico de Parintins 2018, durante as apresentações do projeto boi de arena “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”.

Depois do sucesso do Rufar do Tambor, o Caprichoso participa do Carnaboi, no dia 5 de março, e volta com força total em preparação ao festival a partir do dia 12, com ensaios técnicos semanais dos ritmistas da Marujada de Guerra, às terças, quintas, sextas e sábados. O presidente Babá Tupinambá anuncia a Missa de Abertura dos Trabalhos nos Galpões para o dia 2 de abril. No dia 3 os artistas entram nos galpões e iniciam a jornada da construção do projeto do tricampeonato “Um Canto de Esperança para a Mátria Brasilis”.

De 4 a 13 de abril de abril, a Marujada de Guerra realiza ensaios no curral Zeca Xibelão, também às terças, quintas, sextas e sábados. Depois do feriado da Semana Santa, o Caprichoso faz o hasteamento do pavilhão azul e branco, no dia 21 de abril. No dia 23, o Touro Negro promove ensaio da Marujada de Guerra em homenagem à São Jorge. No dia 24 de abril, o ensaio é dedicado para a Escola de Artes “Irmão Miguel de Pascale”. Os dias 25 e 26 de abril são voltados para ensaios da Marujada de Guerra, alusivos ao Lançamento do CD e DVD 2019, no dia 27.

O dia 28 de abril é data da Chegada do Boi Caprichoso no curral Zeca Xibelão, com saída da frente da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. A programação de eventos segue com os ensaios da Marujada de Guerra, nos dias 30 de abril e 02 de maio. No dia 3 de maio, o projeto Caprichoso Itinerante chega à Rua Sá Peixoto, reduto histórico e tradicional do boi, no bairro Francesa. No dia 4 de maio, o curral Zeca Xibelão recebe o Ensaio Show do Corpo de Dança Caprichoso (CDC).

A Tarde Alegre Azul e Branca do Caprichoso começa no curral Zeca Xibelão, no dia 5 de maio. No dia 7, tem ensaio da Marujada de Guerra e Caprichoso Itinerante na Rua Rio Branco, no dia 9. Uma missa em homenagem às mães azuladas será celebrada no dia 10 de maio. No dia 11, o Ensaio Show é da Troup Caprichoso. No Dia das Mães, 12 de maio, o Caprichoso realiza a Noite das Matriarcas, com a participação dos grupos de dança Troup e CDC. Dias 14 e 16 de maio, a Marujada de Guerra intensifica os ensaios.

No dia 17 de maio, o bumbá brinca na comunidade Santa Terezinha do Aninga, por meio do projeto Caprichoso Itinerante, e no dia 18 de maio, acontece mais um Ensaio Show do CDC. No dia 19 de maio, ocorre a segunda Tarde Alegre Azul e Branca, no curral do Caprichoso. A Marujada de Guerra prossegue com os ensaios nos dias 21 e 22 de maio. No dia 24 de maio, o Caprichoso Itinerante será realizado na comunidade São Pedro do Parananema e, no dia 25, tem mais um Ensaio Show com a Troup. Dia 26 marca a terceira Tarde Alegre Azul e Branca e dia 28 mais um ensaio da Marujada de Guerra.

O Caprichoso Itinerante chegará à comunidade Santa Luzia do Macurani, no dia 30 de maio. O primeiro Boi de Rua do Caprichoso, com saída do bairro Palmares, abre o 1º dia do mês de junho, seguido por ensaios da Marujada de Guerra, nos dias 4, 6 e 7. No dia 8, o Caprichoso tem Ensaio Show do CDC, sucedido por Tarde Alegre Azul e Branca, no dia 9. Nos dias 11, 13 e 14, a Marujada de Guerra realiza ensaios técnicos. No dia 15, o Caprichoso tem Ensaio Show da Troup.

A última Tarde Alegre Azul e Branca será no dia 16 de julho. Os ensaios técnicos no curral Zeca Xibelão de arena estão marcados para os dias 17, 18, 19 e 21 de junho. No dia 22 de junho, o Caprichoso realiza o último Boi de Rua, em direção ao Bumbódromo. Na noite de São João, 24 de junho, o Caprichoso faz a passagem de som na arena do Bumbódromo, e no dia 25, é a vez da Festa dos Paikcés, no curral Zeca Xibelão.

Ainda no Bumbódromo, conforme cronograma estabelecido junto à Secretaria de Estado de Cultura (SEC), o Caprichoso realiza ensaio técnico, no dia 26 de junho e teste de iluminação no dia 27. Nos dias 28, 29 e 30 de junho o Caprichoso leva todo arsenal para a arena do Bumbódromo em busca do tricampeonato, que será festejado no dia 1º de julho. A última data do calendário de eventos é 22 de agosto, Dia do Folclore, que marca a tradicional Fuga do Boi.

Foto: Emerson Cardoso

Assessoria do Bumbá