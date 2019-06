Caprichoso celebra tradição nas ruas com apoteose na Praça dos Bois

O reduto tradicional “Esconde”, na Rua Sá Peixoto, no bairro da Francesa, onde nasceu o Caprichoso, vai concentrar a nação azul e branca para a saída do Boi de Rua, ao som da Marujada de Guerra, na noite de domingo, (23/06). Conduzindo a massa azulada estarão o Apresentador, Edmundo Oran, o Levantador de Toadas, David Assayag, o Amo do Boi, Prince do Caprichoso, e toadeiros oficiais vão reger os torcedores em festa pelas ruas de Parintins, a partir das 21h.

Toadas antológicas, de desafios e sucessos musicais da atualidade serão o combustível da galera durante o trajeto, com a participação de todos os itens. O Boi de Rua segue pela Avenida Amazonas, Rua Cordovil, Avenida Nações Unidas e Rua Marujada (adjacências do Bumbódromo). Um grande palco é montado na Praça dos Bois, lado azul, para receber a galera em apoteose, nas primeiras horas da madrugada de São João, 24 de junho.

Pela primeira vez, o Movimento Marujada marca presença no Boi de Rua, em Parintins, em clima da disputa do tricampeonato do Caprichoso no 54º Festival Folclórico de Parintins, nos dias 28, 29 e 30 de junho.

À frente da organização do Boi de Rua, o presidente, Babá Tupinambá, e o vice-presidente, Jender Lobato, convocam os torcedores para celebrar a tradição do bumbá, antes de travar duelo com o contrário no festival pelo tricampeonato.

No trajeto, não podem faltar sátiras ao boi contrário e triciclos enfeitados com as cores do Caprichoso. O apresentador Edmundo Oran convida toda a nação azul para brincar de boi-bumbá. “Vamos reviver a época em que o Caprichoso dançava nos quintais, nas ruas e nas praças, ao redor das fogueiras. Vamos sair do “Esconde”, na Francesa, com a Marujada de Guerra, itens e os torcedores, para fazer uma grande festa que antecede a disputa na arena”, conclama.

Carlos Alexandre

Fotos: Pedro Coelho