Caprichoso e Garantido inauguram lojas temáticas em Manaus

Inicialmente, as lojas funcionarão por um mês, até 11 de julho. Mas já está em marcha um projeto de espaços permanentes, que funcionarão o ano inteiro.

Os fãs dos bumbás Garantido e Caprichoso podem comprar em Manaus os itens, que antes eram vendidos apenas no município de Parintins. As lojas iniciaram as atividades neste mês de junho, no Manauara Shopping, com um estoque diversificado de peças.

A “Casa Boi Garantido” como é intitula a loja do bumbá, está situada no piso Castanheiras, próximo à loja Bemol. O espaço oferece os mais diversos produtos e acessórios do boi branco que contam com o selo de qualidade da marca Garantido. A loja terá à disposição produtos com a assinatura da mão de obra especializada de artistas e artesões da Baixa do São José.

Os profissionais terão a oportunidade de expor suas criações nas vitrines encarnadas. O projeto tem a finalidade de ajudar a classe artística do Festival Folclórico de Parintins, que foi cancelado em 2020 e 2021. “Quero aqui agradecer profundamente aos parceiros que nos apoiam nesse momento tão delicado. Agradecer ao Manauara Shopping e a Maná Produções, também agradecer o empenho da nossa equipe liderada pela nossa vice, Ida Silva”, declarou o presidente do Garantido, António Andrade.

Já a loja do Caprichoso, situada no piso Tucumã do Manaura Shopping, apresenta uma grande variedade de produtos e souvenir com as cores azul e branca. Miniaturas do boi negro, camisetas, bonés, canetas estarão em destaque nas prateleiras.

O espaço também funcionará como uma espécie de cooperativa criativa, onde os artistas e artesãos poderão elaborar suas peças e colocar à venda. Além de um ponto de negociação, a loja promoverá o encontro entre os criadores e os clientes. “Tenho certeza de que essa loja vai deixar um legado de felicidade para todos nós e vai dar oportunidade para os turistas que tanto frequentam o estado do Amazonas poder levar uma lembrança do azul para casa”, afirmou esperançoso o presidente do azul, Jender Lobato

As lojas reascenderam as esperanças dos artistas e artesãos de Parintins, que ficaram sem renda com o cancelamento do Festival e também dos desfiles das escolas de samba, eventos culturais que habitualmente contratavam os parintinenses para produzir os carros alegóricos e fantasias. Inicialmente, as lojas funcionarão por um mês, até 11 de julho. Mas já está em marcha um projeto de espaços permanentes, que funcionarão o ano inteiro, dando a oportunidade para centenas de profissionais da cultura popular venderem suas criações, alimentarem suas famílias e poderem viver do fruto do seu trabalho.

“Para atender à solicitação dos bumbás de forma mais rápida, disponibilizamos provisoriamente espaços de lojas vazias, o que possibilitou iniciar a ação ainda no mês de junho, que é tão carregado de significados. Entretanto, a ideia é manter essa parceria de forma permanente, e já estamos preparando o projeto para um espaço lindo, para que a alegria e a arte dos Bois possam estar sempre no Manauara”, adianta Isa Lucena, Gerente de Marketing do Manauara Shopping.

Fonte: D24am. https://d24am.com/plus/

Com informações da assessoria / [email protected]

(Foto: Divulgação)

Publicado por Carlos Frazão/JI