Caprichoso e marca nacional lançam Camisa Oficial 2020 com preço promocional

A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso lançou, no sábado, 15, no Curral Zeca Xibelão, em Parintins, a Camisa Oficial 2020, em parceria com a marca FugadeLula Jeans. A elaboração da camisa seguiu os critérios estéticos e artísticos estabelecidos pela diretoria do Caprichoso somados ao padrão de qualidade do grupo Amazon Couros, detentor da marca FugadeLula Jeans.

Para o presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, o momento é de celebração e de vestir a camisa literalmente. “Essa parceria com a FugadeLula proporcionou ao torcedor do Caprichoso um produto que, além de ser de alta qualidade, vai atender aos apaixonados mais distantes, em outros estados brasileiros ou no exterior. Isso mostra a força que o Caprichoso tem no mundo”, diz o presidente do boi.

O presidente do Grupo Amazon Couros, Jefferson Canto, responsável pela marca FugadeLula, revela que a camisa oficial do Caprichoso possui uma modelagem “SLIM”, com estampa 3D, para assegurar uma imagem com mais “vida” e nitidez ao produto. As etiquetas, em bordado 3D, são exclusivas e conferem a autenticidade à camisa. “A FugadeLula se orgulha de produzir e comercializar a camisa oficial do Caprichoso, pelo segundo ano consecutivo. A marca oferecerá modelos infantis, “babylook” e tradicionais, com acabamento e tecido mais leves e macios. É claro, com o estilo e padrão de qualidade que o mercado de moda brasileiro já conhece da FugadeLula”, destaca Jefferson.

SENTIMENTO – Jefferson Canto falou também do sentimento envolvido na produção da camisa, que tem a meta de ir, além de vestir o torcedor do boi azul e branco. “A camisa oficial do Boi Caprichoso é um item de colecionador. Uma malha para guardar em local de destaque nos guarda roupas, após o Festival de Parintins. Estamos entregando à nação azul e branca, em uma camisa, todo o sentimento de pertencimento e amor ao seu boi querido”, declara Canto.

COMO ADQUIRIR

A camisa oficial do Boi Caprichoso será vendida por R$ 69,90. Quem efetuar a compra online antecipada no site Fugadelula.com.br, até o dia 20/02, pagará apenas R$59,90 por camisa (à vista ou em duas vezes no cartão, sem juros, com entrega programada para 10/03. Após essa data, o produto será comercializado exclusivamente, em Manaus, na loja FugadeLula, em eventos oficiais, em Parintins, na loja Vitrine Azul, e online para todo Brasil ou exterior.

