Caprichoso encerra percussão do CD 2019

Os produtores CD do Boi Caprichoso, em dois dias, encerraram a gravação da parte de percussão do projeto fonográfico para 2019. As gravações iniciaram nesta sexta-feira e a primeira parte já foi encerrada hoje.

O trabalho está sendo acompanhado de perto pelo presidente Babá Tupinambá que assegura o cumprimento do calendário estipulado pela diretoria azulada.

O trabalho é coordenado pelos músicos Paulinho Du Sagrado, Sidney Rezende, David Assyag, Neil Armatrong e Labamba.

A gravação do CD “Um canto de esperança para Mátria Brasilís” acontece no ABM Stúdio.

Para o presidente Babá Tupinambá a Nação Azul e Branca terá mais uma vez um Cd com os hits do Festival. “O Caprichoso irá presentear sua galera com um grandioso CD”.

Assessoria do Bumbá