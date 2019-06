Caprichoso itinerante estará em Vila Amazônia na terça-feira, 4 de junho

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Depois de passar pelo Palmares, Aninga, Macurani e Parananema agora chegou a vez de Vila Amazônia. O distrito receberá na terça-feira o Boi Caprichoso, a Marujada de Guerra, grupos de dança e bandas oficiais.

O objetivo da programação mantém a tradição centenária de brincar nos terreiros, quintais e quermesses como faz desde sua fundação. O projeto idealizado pelo presidente Babá Tupinambá, ainda em campanha, em 2016, leva o Boi Negro de Parintins onde estão seus torcedores e em Vila Amazônia existe um grande número de apaixonados pelo boi Bicampeão do Festival.

Neste domingo, o presidente Babá Tupinambá, esteve na comunidade e reuniu com o pároco da área missionária, Padre Marcelo Afrânio e do membro da igreja Fábio Muniz, com o líder comunitário Homero Muniz, o administrador da Vila, Glacenildo Freitas que estava acompanhado da esposa Ana Paula.

É a primeira vez que o Curral Zeca Xibelão do Boi Caprichoso será levado para Vila Amazônia.

Fonte: Presidente Babá Tupinhambá/Facebook

Postado por Carlos Frazão/JI