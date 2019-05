Caprichoso lança CD oficial em Manaus durante o Bar do Boi neste sábado (4)

Com entrada gratuita, lançamento de “Um Canto de Esperança para Mátria Brasilis” acontece no Sambódromo. Álbum tem 28 toadas (Foto: Divulgação)

O Movimento Marujada realiza neste sábado (4) o segundo Bar do Boi da temporada. O evento será palco do lançamento do CD oficial do Boi-Bumbá Caprichoso em Manaus. Lançado em Parintins no último dia 27, no Curral Zeca Xibelão, “Um Canto de Esperança para Mátria Brasilis” tem 28 toadas, produzidas por Neil Armstrong, Labamba, Sidney Rezende, Paulinho Dú Sagrado e David Assayag.

O grupo Kboclos abre o evento com uma roda de toadas de todos os tempos, com participação de Júlio Persil. A seguir, é a vez de Junior Paulain subir ao palco com toadas de sucesso do Boi da Francesa.

O show de lançamento do CD do Boi Caprichoso contará com Edmundo Oran (Apresentador), David Assayag (Levantador de Toadas), Prince do Caprichoso (Amo do Boi), Marujada de Guerra, além das performances dos itens individuais Marcela Marialva (Porta-Estandarte), Valentina Cid (Sinhazinha da Fazenda), Cleise Simas (Rainha do Folclore), Marciele Albuquerque (Cunhã Poranga), Netto Simões (Pajé) e as participações dos grupos de dança e torcidas.

Para o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, a festa de lançamento em Manaus sempre é um sucesso. “Estamos trabalhando em conjunto com a diretoria do Boi e Conselho de Artes para que o público de Manaus assista a um espetáculo tão grandioso e emocionante quanto foi em Parintins,” disse o presidente.

Encerrando o evento, mais uma vez, Edmundo Oran sobe ao palco e convida Diego Brelaz para fazer a festa da nação octacampeã do Festival.

O Bar do Boi de Lançamento do CD “Um Canto de Esperança para Mátria Brasilis” tem início às 21h, no Sambódromo, Zona Centro-Oeste da capital. A entrada para pista é gratuita. Mesas e camarotes podem ser adquiridos pelos fones 99997-3037 e 99177-8794.

Rainha do Folclore

Cleise Simas se apresentará, pela primeira vez, no Bar do Boi. A bela parintinense, de 22 anos, superou concorrentes e tornou-se Rainha do Folclore do Boi Caprichoso, sucedendo a Brena Dianná. De reduto azul e branco e vivência no Corpo de Dança Caprichoso (CDC) de Parintins, venceu concurso interno em setembro do ano passado e, desde então, vem conquistando cada vez mais os torcedores com caqueado singular e sede de vitória no item e pelo tricampeonato do Festival.

Estrela Azul

O aplicativo Estrela Azul visa transformar o público em uma grande constelação durante os eventos “Bar do Boi” e Festival Folclórico de Parintins, em Manaus e Parintins respectivamente.

Cada pessoa presente consiste em um ponto brilhoso na audiência dos eventos e, ao ativarem o aplicativo, a mágica acontece. Os dispositivos juntos formam um efeito de luz e cores inteligentes e sincronizados, fazendo com que o público faça realmente parte do espetáculo apresentado. Ao sincronizar as luzes dos celulares, o público vira o próprio show.

Além das luzes sincronizadas, o aplicativo mostra uma breve descrição do Bar do Boi, uma agenda de eventos onde deve ser utilizado e o mapa com a localização do evento. Ainda possui também uma tela de “Sobre” com informações sobre o FuntechShow, grupo que desenvolve o aplicativo.

Baseado no conceito de crowd computing, o aplicativo Estrela azul é uma ação de um projeto que tem por objetivo aumentar o engajamento do público de eventos de entretenimento através do uso de tecnologias móveis como smartphones e tablets. O aplicativo é desenvolvido pelo grupo FuntechShow do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas.

