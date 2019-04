Caprichoso paga colaboradores e recebe contêiner da China

O presidente Babá Tupinambá fez o anúncio no programa Fatos e Boatos, apresentado pelo radialista Gil Gonçalves, na Rádio Clube de Parintins. Ele esteve na emissora acompanhado dos itens oficiais do Caprichoso, convidado a nação azul e branca para a festa de lançamento do CD 2019, que será neste sábado (27).

O Boi-Bumbá Caprichoso iniciou, nesta sexta-feira, 26, o pagamento dos colaboradores da agremiação cultural. O trabalho faz parte do compromisso do presidente Babá Tupinambá e do vice Jender Lobato, que juntos caminham rumo ao tricampeonato do festival.

Outra novidade anunciada nesta sexta-feira foi a chegada de dois contêineres com o material adquirido na China. Agora o Caprichoso está com quase 100% de todos os produtos que serão utilizados na construção do projeto de arena “Um canto de esperança para Mátria Brasilís”.

O dirigente azulado afirma que, enquanto muitos questionam sua postura de se doar demais, ele afirma que foi eleito para isso. “Nunca prometi título, mas todos os esforços possíveis farei para tornar o Caprichoso tricampeão”, assegurou.

Carlos Alexandre/Assessoria de Imprensa