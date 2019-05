Caprichoso paga segunda parcela de seus colaboradores dia 1 de junho

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, recebeu a confirmação da segunda parcela do convênio feito via Secretaria de Cultura (Sec).

Para isso o dirigente azulado anuncia para o dia 1 de junho o pagamento dos colaboradores azuis. Segundo Tupinambá o chefe do executivo é bastante sensível com a questão dos trabalhadores dos Bumbás de Parintins.

“Estamos cumprindo com nossa obrigação e tudo isso tem a importante colaboração do governador Wilson Lima”, disse.

O Caprichoso é o único bumbá apto a receber as parcelas do convênio com o estado do Amazonas. Ele já recebeu a primeira parcela quando fez o pagamento dos colaboradores e deve até o dia 1 de junho efetuar o cumprimento do pagamento da segunda parcela.

Imprensa Caprichoso