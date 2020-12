Caprichoso prepara uma grande Live

O boi Caprichoso realiza dia 05/12 a live que anunciará a nova voz azul e branca. É a voz da floresta que ecoa entre as frondosas árvores da várzea amazônica, a voz da ancestralidade que brada a luta dos povos indígenas e comunidades tradicionais do norte do Brasil, a voz dos folguedos que abrasa em chama ardente a força da cultura popular, afinal que voz é essa?

A voz Caprichoso. Fio condutor da musicalidade azul que levará o item 2 do festival à vitória em 2021.

Será a voz que nos emocionará na arena do bumbódromo, nos levará ao extase com as melhores toadas, a voz que nos abraçará e cantará por nós.

É a voz Caprichoso que se tornará a voz do povo da francesa, do Palmares, dos vaqueiros, marujeiros, do galpão, dos apaixonados torcedores azulados.

Marque em sua agenda dia 5/12 a live de anuncio da nova voz azul e branca que terá participação dos demais itens individuais e serão anunciadas novidades que movimentarão o próximo festival.

Boi Caprichoso/Facebook

Publicado por Carlos Frazão/JI