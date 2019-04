Caprichoso realiza missa para abertura dos trabalhos nos galpões

Nesta terça-feira, às 19h30, o curral Zeca Xibelão abre as portas para a Missa em Ação de Graças para a Abertura dos Trabalhos nos Galpões do Boi Caprichoso, conduzida pelo padre Carlos Caridade. Todos os preparativos para a celebração da santa missa foram feitos pela Madrinha do Boi Caprichoso, Odnéa Andrade, por meio do Departamento Cultural Ednelza Cid, com cânticos entoados pelo Coral Arco Iris de Sonhos.

Os artistas plásticos são os privilegiados mor do momento de fé azulado, porque farão o espetáculo “Um Canto de Esperança para a Mátria Brasilis” acontecer, além de diretores, coordenadores, itens individuais e coletivos, sócios e torcedores. “Ninguém canta esperança, se não nos curvarmos diante desse pai maior que é Jesus para agradecer e pedir proteção”, diz Odnéa Andrade.

O presidente Babá Tupinambá afirma que o Caprichoso é abençoado há dois anos pelas vitórias, sob a proteção divina, sem nenhum incidente durante a jornada de trabalho dos artistas nos galpões, ateliês nem na arena do Bumbódromo. “Vamos, com as bênçãos de Deus, chegar ao tricampeonato. Agradeço à Madrinha do Boi por fazer essa grande missa aos sócios, torcedores e artistas”, frisa.

Para o vice-presidente Jender Lobato, a missa já é tradição do Caprichoso em que todos buscam bênçãos e proteção. “Para que os artistas possam não somente ter sucesso na execução da obra do projeto do tricampeonato, mas também segurança e proteção para que todos os trabalhos ocorram bem. Que nós sejamos tricampeões, sem nenhum incidente ou problema, com nosso projeto vitorioso”, pondera.

“A arte e a fé não se separam no festival de Parintins. Vamos lidar com um momento complexo, difícil, com estrutura de ferro, com riscos, com ensaio, e concorrer a um campeonato que não será fácil, porque ninguém subestima o boi contrário. Pedimos a proteção de Deus, de todos os santos e Nossa Senhora do Carmo para abençoar esses trabalhos, nesses três meses intensivos, na batalha diária, e fazer o Caprichoso tricampeão”, ressalta Ericky Nakanome.

