Carlos Alexandre, diretor do Portal CNA7 é internado com princípio de infarto

Carlos Alexandre em live para redes sociais (foto arquivo particular)

O Jornalista Carlos Alexandre Rodrigues Ferreira, deu entrada no Hospital Padre Colombo, na cidade de Parintins-AM, na última sexta-feira, dia 05 de junho, com fortes dores nas costas e no peito. Os médicos diagnosticaram um princípio de infarto no coração ou o chamado pré-infarto. Alexandre está internado em observação, repouso e recebeu oxigenação extra para ajudar a respirar. “Agradeço as mensagens e solidariedade de todos vocês. Estamos tomando medicação e seguindo a recomendação aqui no Hospital”, comentou o jornalista.

Carlos Alexandre tem 35 anos e é editor chefe do Portal CNA7, bacharel em Comunicação Social com ênfase em Jornalismo, em 2013, pela Universidade Federal do Amazonas. Passou 15 anos no Sistema Alvorada de Comunicação atuando na Rádio, TV e Jornal Novo Horizonte. Também trabalhou no Jornal Amazonas em Tempo e integrou a equipe de correspondentes da Rede de Notícias da Amazônia (RNA) um projeto coordenado pela Rádio Rural de Santarém que conta com correspondentes em toda a Pan Amazônia. É desde 2007 da equipe de Comunicação da Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso. Também criou e foi editor do portal Parintins 24 horas. Atualmente é um dos editores e apresentador do “Jornal de Parintins”, transmitido pela Rádio Clube FM e Tiradentes FM.

Na noite de quinta-feira, Carlos Alexandre participa de debate envolvendo outros comunicadores de vários sites e portais no projeto “Poder 2020 no Brasil, Amazonas e Baixo Amazonas” do site ParintinsAmazonas. A equipe do Site ParintinsAmazonas estima melhoras torcendo pela breve recuperação do jornalista Carlos Alexandre.

Texto: Hudson Lima Koiote

[email protected]

[email protected]

(92) 991542015