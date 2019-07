Carmo Parintins pode reescrever uma nova história vitoriosa a partir do JEAs

Repetir o feito de 2017 (campeão brasileiro escolar com o futsal infantil masculino) é a expectativa e o combustível dos atletas semifinalistas da Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo. “Acreditar sim! Porque não? Quando nos preparamos, nos preparamos para encarar todas as etapas que iniciam com os Jogos locais, Polo III, JEAs, Regional Verde e culmina com os Jogos da Juventude, conquistada pela equipe que hoje disputa a categoria juvenil, podendo repetir o feito e reescrever outra história com essa nova geração do infantil masculino”, exalta a confiança nos seus “filhos” como trata carinhosamente seus atletas vicentinos, o treinador Zinho Inomata, mas com os pés no chão, respeitando todos os adversários, pois sabe que o percurso é difícil e muitas vezes até “impossível”.

Além dos intensos treinamentos táticos e técnicos, noites mal dormidas com cuidado com alunos e com o próximo passo da equipe na competição, Zinho afirma que sua fé em Deus e em Nossa Senhora do Carmo (Padroeira de Parintins) também tem ajudado a equipe a superar as dificuldades dentro de cada competição.

“Se vamos vencer não sei!, mas prometo que vamos lutar pela nossa cidade, por nossas famílias que ficaram em Parintins torcendo por nós e por cada pessoa que acreditou e acredita nessa família, chamada Carmo Parintins”, finaliza Zinho.

Kedson Silva – JI