Carnailha: Bloco Terréz na Folia ganha apoio do ex-presidente do boi Caprichoso

O ex-presidente bicampeão do boi Caprichoso, Babá Tupinambá participou no domingo, 09 de fevereiro, da reunião da diretoria do Bloco Terréz na Folia, no bairro Palmares, e afirmou apoio e participação nos ‘esquentas’ do Bloco azulado para o Carnailha 2020. “Eu tenho conversado muito com o seo Edivaldo Beltrão e há muito tempo ele vem me convidando para participar do bloco e eu fico muito feliz em participar dos Terréz e ajudar sempre que for preciso. Eu tenho certeza que há exemplo do ano passado, o Bloco será novamente sucesso”, destaca Babá Tupinambá.

O Bloco de Rua que brinca atrás do trio de toadeiros do Touro Negro no dia 25 de fevereiro (Dia do Carnaboi), na Paraíba do Samba, fará festas de esquenta nos dias 23 e 25, a partir das 13h, no Bar Reduto da Nação (Bar dos Bois) na Avenida Nações Unidas próximo ao Bumbódromo. “Agradecemos o apoio do Babá nessa brincadeira que começou com um grupo de amigos apaixonados pelo boi Caprichoso e ficamos felizes em ver o bloco crescendo e ganhando novos membros, ainda mais, por que são amigos e também torcedores azul e branco”, enaltece o vice-presidente do bloco, Cliver Marques.

O presidente Roberth Lopes, informa que a primeira festa carnavalesca do bloco acontece no dia 23 com muitas novidades, lembrando que no evento é ‘proibido’ a entrada de foliões com as cores do boi contrário. “Vermelho, Ai Barra!”, ressalta o presidente.

