Carnailha: Patixa “Samba na cara das gatinhas” e é ovacionada pelo público durante desfile

O bloco Lagarto Salgado com certeza o mais esperado da primeira noite de desfile do Carnailha na noite de domingo, 03 de março, em Parintins (369km de Manaus) surpreendeu com a homenageada, a popular Patixa Teló vindo no chão, levando o público presente na Paraíba do Samba ao delírio pela sua performance na passarela do samba parintinense.

Como cita a marchinha: “Patixa sambou na cara das gatinhas” e deu um show de alegria, humildade, luta social por um mundo igualitário para todos, uma das bandeiras levantadas pelo bloco nesse carnaval. “Esse é um dos momentos mais felizes da minha vida e agradeço de coração a minha tia (Inês Cristina – presidente do Bloco) e a todos do Lagarto Salgado e a população de Parintins que eu amo”, disse emocionada a homenageada após o desfile.

O bloco levou para a avenida o enredo:“Patixa pode ser o que quiser, no mundo da fantasia pode ser qualquer mulher”.

De autoria do compositor Alex Aguiar a marchinha do bloco foi escolhida através da participação de ouvintes do Programa Parintins Em Revista da Rádio Clube de Parintins como a melhor e mais ouvida de 2019. O troféu JI de Melhor Enredo será entregue no programa apresentado por Walter Lobato, Naldo Rodrigues e Neto Santana a partir das 13h, pelo professor Carlos Frazão (diretor do O Jornal da Ilha) amanhã, 05 de março, idealizador do concurso.

Kedson Silva/JI