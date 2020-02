Carnaval de Santos/SP: Artista parintinense estreia na Escola Unidos dos Morros levantando troféu de campeão

Dezenas de parintinenses trabalham nas escolas no litoral paulista, mas em 2020, o artista do boi Caprichoso, Sabazinho Cardoso estreou na Escola de Samba Unidos dos Morros com o ‘pé direito’, comandando uma equipe de soldadores, escultores, pintores e aderecistas na confecção de três carros alegóricos que levantaram o público, na conquista do título de campeã 2020.

“Só tenho a agradecer a minha equipe, ao presidente ‘Chita’ que me fez o convite para confeccionar os carros. Estou muito feliz por ter o reconhecimento do público e da diretoria da escola por ter feito um bom trabalho, graças a Deus, coroado com o troféu de campeã”, destaca a vitória da escola, Sabazinho.

Antes de viajar para o litoral, o artista parintinense também trabalhou na Escola Águia de Ouro do Carnaval de São Paulo na confecção de esculturas em esponjas que serão utilizadas nas alas, além da roupagem e uma surpresa que virá junto com a comissão de frente da escola paulista, comentou o artista que vive na expectativa de mais uma conquista carnavalesca.

A apuração aconteceu nesta terça-feira (18), no Teatro Municipal Braz Cubas e a Escola Unidos dos Morros foi a grande vencedora do Grupo Especial, somando 179,6 pontos, contando através de 1.500 foliões, divididos em 16 alas, e três carros alegóricos, a história dos jovens do Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social (Camps), com o enredo “Beleza de ser um eterno aprendiz”.

O desfile aconteceu no último dia 15 de fevereiro. Em segundo lugar, ficou União Imperial, com 179,1 pontos. Na terceira colocação terminou com a X-9, com 178.9 pontos.

Kedson Silva/JI