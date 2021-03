CARTA ABERTA À REDE GLOBO

A Prefeitura Municipal de Parintins vem por meio desta carta solicitar o esclarecimento e direito de resposta referente à denúncia contra o hospital Jofre Cohen apresentada na reportagem do Jornal Nacional.

Vivemos um dos períodos mais críticos dessa pandemia. E a repercussão dessa infeliz notícia deixou em choque muitas famílias parintinenses.

Momentos de sofrimento exigem mais compaixão das pessoas. E isso também pode ser traduzido em compreensão. Faltou à equipe jornalística maior apuração dos fatos e isso concedeu à matéria um caráter sensacionalista.

A denúncia de que os pacientes estavam amarrados por falta de sedativos é incorreta.

No hospital Jofre Cohen nenhum paciente ficou sem sedativo. Na ocasião, o medicamento foi reposto antes do término através de empréstimo do hospital Padre Colombo, prestador de serviço do sistema de saúde do município.

Mesmo com o alto consumo diário devido ao elevado índice de enfermos em estado grave, nunca faltou medicação.

Além disso, fazer a contenção mecânica do paciente sedado é um procedimento padrão de UTI, regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), para evitar que a pessoa remova os dispositivos que estão garantindo a vida, a sua sobrevivência, como cateteres das centrais que levam medicação para organismos e que garantem a respiração por meio do aparelho.

Conforme os vídeos apresentados, os pacientes não demonstravam sinais de inquietude ou agitação. Isso comprova que realmente estavam sedados. Aqui cabe ressaltar que este é um parecer técnico feito pelo médico intensivista, doutor Nestor Cordeiro dos Santos Neto, CREMESP 133421. “Eu espero que o Ministério Público realmente esclareça o que aconteceu em Parintins, o que está acontecendo, e que a imprensa (Rede Globo) tenha a decência de se retratar com a população”.

Portanto, tendo em vista tudo que foi apresentado, solicitamos o direito de resposta no intuito de esclarecer a verdade e acalmar os ânimos das famílias e de toda a população parintinense.

Frank Bi Garcia

Prefeito de Parintins

