Cartão Cidadão do governo do estado sendo entregue nas residências, em Parintins

As famílias de Parintins começaram a receber nesta segunda-feira, 27, o auxílio emergencial do Governo do Amazonas, no valor de 200 reais. A Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SEMASTH), é a responsável pela entrega.

O auxílio veio em formato de cartão cidadão e está sendo entregue nas residências dos beneficiários. O cartão possibilita fazer a aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene. Dez estabelecimentos comerciais, estão credenciados para atender às pessoas.

De acordo famílias irão receber o auxílio na zona urbana e 410 na zona rural. Para evitar aglomerações na cidade, o prefeito Bi Garcia, autorizou que o auxílio seja entregue nas comunidades maiores como Mocambo com a secretária da Semasth, Zeila Cardoso, só na tarde deste segunda-feira, 27, beneficiários de quatro bairros de Parintins receberam o auxilio. A entrega será concluída por toda esta semana.

Um total de 1.305, Caburi, Vila Amazônia e Região do Tracajá.

Beneficiários do auxílio de outras comunidades rurais com o número de 174, a entrega ocorrerá na cidade de Parintins. O local será a Biblioteca Municipal Tonzinho Saunir, quarta-feira, 29, a partir das 8h.

Fonte: SEMASTH Parintins

