Casa Lima Dom Gino goleia e soma primeiros pontos na Copa Parintins de Futebol Junior

Abrindo a terceira rodada, a equipe da Casa Lima Dom Gino se ‘achou em campo’ e com um chocolate em cima do Paraná por 9 a 0, conquistou os três primeiros pontos na tabela de classificação pela chave A. Com a vitória, os representantes dos Itaúnas entrou na tabela de classificação assumindo a quarta colocação.

Agradecemos a Deus e parabenizamos toda nossa equipe pela vitória consagradora. Vamos para a próxima partida muito mais confiantes em busca de um novo resultado positivo”, destacou o treinador Nill Lima da equipe da Casa Lima.

Na segunda partida, o time do Real Madruga deixou ‘escapar’ a vitória no finalzinho e o confronto contra a Rapaziada terminou empatada em 2 a 2. “O nosso time recuou e não aproveitamos as chances de gols que tivemos para ampliar o placar e sofremos o empate no final do jogo. Agora é treinar e corrigir o que deu errado”, avaliou a partida o treinador do Real Madruga, Leandro Fernandes.

A terceira rodada prossegue no sábado (18) com os seguintes confrontos:

16h30: Taveira Kid’s x Vila Amazônia

18h: São Paulo x Esporte Caprichoso

Classificação:

Chave A

1° Real Madruga: 07 pts

2°São Paulo: 06 pts

3° Rapaziada: 05 pts

4° Casa Lima: 03 pts

5° Paraná: 01 pt

6° Caprichoso: 00

Chave B

1° Vila Amazônia: 06 pts

2° Real Madrid: 06 pts

3° Taveira Kid’s: 03 pts

4° João Bosco: 03 pts

5° Desportivo Tracajá: (Eliminado)

A Copa Parintins de Futebol Junior é um evento esportivo promovido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv para jovens de 17 a 19 anos.

Kedson Silva/JI