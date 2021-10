Catedral de Parintins celebra Padroeira do Brasil e Dia das Crianças

Presidida pelo padre Dorival Nascimento, a Catedral de Parintins celebrou na noite desta terça-feira, 12 de outubro, uma missa especial em comemoração ao Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e das crianças. Organizada pela Catequese IVC, a Celebração Eucarística iniciou com uma procissão com o rito da Benção as crianças e ao final do momento de fé, também com parabenizações no altar do Senhor.

Padre Dorival nascimento enaltece as homenagens a santa católica e as crianças. “Jesus disse que quem acolhe uma criança, era ele quem estaria acolhendo no meio de nós. Nesse gesto queremos acolher Jesus Cristo por meio das crianças. Hoje, também celebramos a nossa Virgem de Aparecida, rezando a ela para que possa nos ajudar a conduzir a nossa vida e a nossa vocação, pois quem se apega, recorre a Maria, vai encontrar Jesus porque é para o seu filho que ela aponta”.

O Padre conclui afirmando que Nossa Senhora Aparecida é “quem descobre no meio da humanidade as nossas dores e a graça que precisamos alcançar, onde ela recorre por cada um de nós”.

Texto: Kedson Silva/JI

Fotos: Facebook/Catedral de Parintins