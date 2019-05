Catedral de Parintins lança Festa do Carmo 2019

Na noite deste domingo, durante a Santa Missa, o Pároco da Catedral, Dorival Nascimento, fez o lançamento da Festa de Nossa Senhora do Carmo para este ano.

Com o tema “Maria, Mãe dos Povos da Amazônia”, e o lema “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5), o bispo diocesano Dom Giuliano Frigeni fez a benção dos Dizimistas e membros do evento, desejando uma festa com muito louvor a Santa protetora dos parintinenses e Mãe da Diocese local.

O cartaz da festa deste ano foi elaborado por uma equipe sob a responsabilidade do padre Dorival Nascimento, com a participação do artista Juarez Lima e equipe, e do designer Fram Canto, gerente da gráfica João XXIII. Juarez Lima agradeceu a oportunidade de criar o desenho dos personagens amazônidas que fazem parte da obra.

Após a Missa uma quermesse foi armada na praça da catedral para celebrar a data, com uma grande queima de fogos.

A grandiosa festa acontece de 06 a 16 de julho, sendo que no dia 6/7 a imagem peregrina chega de Manaus, para onde parte no dia 1 de junho para percorrer várias comunidades da capital do estado.

O pároco da Catedral, Dorival Nascimento (E), aguarda com grande ansiedade a festa deste ano, que será a primeira sob sua orientação. Padre Dorival veio da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de Maués, para servir à Catedral de Parintins em março deste ano.

Carlos Frazão/JI