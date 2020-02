Catedral em festa, celebra a Apresentação do Senhor

O bispo diocesano Dom Giuliano Frigeni presidiu a celebração, auxiliado pelo Pároco da Catedral, Dorival Nascimento.

No dia 02/02/2020, Dia mundial da Vida Consagrada, a Igreja celebrou a Apresentação do Senhor, seguindo o Rito proposto para este dia, a Paróquia de Nossa Senhora do Carmo realizou a Benção das velas, recordando a luz verdadeira, fonte e princípio da luz eterna, que é Jesus.

Celebramos ainda, em Ação de Graças pelos Dizimistas, que a partir deste mês de fevereiro, dedicaremos o “DOMINGO DO DÍZIMO” ao primeiro domingo de cada Mês.

Na celebração, os dizimistas Consagraram seu Dízimo aos Pés do Altar, seguida da Benção aos Dizimistas.

Reflexão para Festa da Apresentação do Senhor no Templo

Mosaico sobre a Apresentação de Jesus no Templo do jesuíta Marco Rupnik

A data lembra o cumprimento, por Maria e José, de um preceito hebraico. Quarenta dias após dar à luz, a mãe deveria passar por um ritual de “purificação” e apresentar o filho ao Senhor, no templo. Desde o século IV, essa festa era chamada “Purificação de Maria”.

Com a reforma litúrgica (1960), passou-se a valorizar o sentido da “apresentação”, oferta de Jesus ao Pai, para que seu destino se cumprisse, marcando em consequência a aceitação por parte de Maria do que o Pai preparara para o fruto de sua gestação. A data passou a ser lembrada então como a da “Apresentação do Senhor”.

No templo, a família foi recebida pelo profeta Simeão e pela profetiza Ana, num encontro descrito por São Lucas no seu evangelho:

“Assim que se completaram os dias da purificação conforme a Lei de Moisés, levaram o Menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, segundo está escrito na Lei do Senhor, que “todo varão primogênito será consagrado ao Senhor” e para oferecerem em sacrifício, segundo o que está prescrito na Lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos.

Havia em Jerusalém um homem justo chamado Simeão, muito piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Pelo Espírito Santo foi-lhe revelado que não veria a morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, veio ele ao templo e, ao entrarem os pais com o Menino Jesus, também ele tomou-o em seus braços, bendizendo a Deus, e disse: “Agora, Senhor, já podes deixar teu servo morrer em paz segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste ante a face de todos os povos, luz para iluminação das gentes e para a glória do teu povo, Israel”.

José e Maria estavam maravilhados com as coisas que se diziam de Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua Mãe: “Este Menino será um sinal de contradição, para ruína e salvação de muitos em Israel; e uma espada atravessará a tua alma para que se descubram os pensamentos de muitos corações”. (Lc 2,22-35).

Ambos, Simeão e Ana, reconheceram em Jesus o esperado Messias e profetizaram o sofrimento e a glória que viriam para Ele e a família. É na tradição dessa profecia que se baseia também a outra festa comemorada nesta data, a de Nossa Senhora da Candelária, ou da Luz, ou ainda dos Navegantes.

Reflexão da Pia Sociedade Filhas de São Paulo (Paulinas)

