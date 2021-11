Cavalgada pelas ruas de Parintins marcará abertura da 35ª Expopin

A Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP) definiu a realização da tradicional cavalgada, com concentração no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza, às 7h, no domingo, 28 de novembro. A programação marca o início da 35ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin), com desfile das autoridades e vaqueiros pelas principais ruas da cidade até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

A cavalgada seguirá pela Estrada Odovaldo Novo, Avenida Nações Unidas, Ruas Jonathas Pedrosa, Benjamin da Silva (Frente do Mercado Central), Rua João Melo, parada na Praça da Catedral para as bênçãos do padre, Avenida Amazonas e Lindolfo Monteverde em direção ao parque de exposição. “A partir das 8h, estaremos nas ruas da cidade”, anuncia o presidente da APP, Telo Pinto.

O roteiro foi repassado à Polícia Militar, assim como à Empresa Municipal de Trânsito e Transportes (EMTT). A solenidade com as autoridades ficou agendada para 17h, no parque de exposição. Os últimos detalhes da abertura oficial da 35ª Expopin são ajustados. A antecipação da cavalgada da tarde para a manhã de domingo ocorreu a pedido de vaqueiros, por conta de saúde animal dos cavalos.

O presidente da associação dos pecuaristas teve a confirmação da presença de autoridades estaduais na abertura da 35ª Expopin, que também terá a primeira prova do laço dos vaqueiros. “Estamos com o parque todo preparado para recebermos a população de Parintins nesse grande evento e convidamos todos os produtores a participar ativamente”, declara Telo Pinto.

A 35ª Expopin é promovida pela APP de 28 de novembro a 05 de dezembro, via convênio do Governo do Amazonas com a Prefeitura de Parintins, com mostra de tecnologias; exposição; desfile de animais; prova do laço; palestras; minicursos; stands de vendas; concurso leiteiro; de derivados do leite; da melhor farinha; garota expopin; rodeio; bingo de mamotes e atrações musicais.

Assessoria

Foto: Diego Peres/Secom/Arquivo Expopin 2019