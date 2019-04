Cd do Caprichoso está pronto

O presidente Babá Tupinambá anunciou em sua rede social a chegada dos Cds nesta quinta-feira.

Como tradicionalmente acontece o Boi Caprichoso vai lançar o CD “Um canto de esperança para Mátria Brasílis” com CD. Recebemos o CD o pronto nesta quinta-feira.

Quero agradecer a cada uma das pessoas que estiveram envolvidas na produção deste trabalho, ao gerente Abílio Liberal Budoia Filho, ao meu lado na foto de quem recebi nosso CD, mas ao mesmo tempo dizer muito obrigado ao nosso amigo Aurélio Junior por preparar CD do Boi Caprichoso com antecedência para que no dia 27 de abril a galera do Caprichoso possa ter as melhores toadas do Festival de Parintins.

Babá Tupinambá

Postado por Carlos Frazão/JI