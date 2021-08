CELEBRANDO OS MINISTÉRIOS E SERVIÇOS NA IGREJA

A Igreja no Brasil dedica este domingo do Mês Vocacional, para os diferentes ministérios e serviços na Igreja no Brasil.

Os leigos e leigas tem uma missão especial de atuar no mundo, na família, na política, na cultura e nos vários ambientes onde são chamados a testemunhar o Evangelho e tornar Jesus Cristo conhecido e vivo no meio da sociedade.

A Igreja insiste no protagonismo dos leigos, seja nos âmbitos da fé e da comunidade eclesial, mas preferencialmente na esfera do mundo. O leigo cristão tem a missão de ser o fermento de transformação profunda das realidades temporais, vivendo na comunhão da Igreja.

Os Leigos são cristãos que têm uma missão especial na Igreja e na sociedade. Pelo batismo, receberam essa vocação que devem vivê-la intensamente a serviço do Reino de Deus. Na Igreja existem as diversas vocações: a sacerdotal, a diaconal, a religiosa e a leiga. Todas são muito importantes e necessárias, pois brotam do Batismo, fonte de todas as vocações.

Dentro da comunidade eclesial, os leigos são chamados a desempenhar diversas tarefas: catequista, Ministro Extraordinário da Comunhão Eucarística, agente das diferentes pastorais, serviços e movimentos. São chamados, também, a colaborar no governo paroquial e diocesano, participando de conselhos pastorais e econômicos. Não como simples colaboradores do bispo e dos padres, mas como membros ativos da comunidade, assumindo ministérios e serviços para o engrandecimento da Igreja de Cristo e o cuidado com os pobres e sofredores, especialmente.

Rezemos hoje, por todos os homens e mulheres que dedicam parte de suas vidas no serviço eclesial.

Parabéns!

Por Irmã Maria Helena Teixeira, colaboradora JI

Imagem: Divulgação/Internet