Centenas de pessoas prestigiam o 1º Bolerão dos Idosos, em Parintins

Promovido pela Prefeitura de Parintins, a primeira edição do Bolerão dos Idosos levou centenas de pessoas para o Show Club Ilha Verde na noite desta quinta-feira, 30 de maio. A festa foi organizada pela primeira dama Mayra Dias.

Waldo Cezar e grupo Toada de Rodas agitaram o público na noite festiva com muito bolero e toadas antológicas.

Idealizadora do Bolerão, a primeira dama Mayra Dias destaca a parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) na realização do evento. “Ver todos os idosos aqui, cada um com sorriso no rosto, é muito gratificante. Quando cheguei, me emocionei bastante porque eu vi tudo aquilo queria ver. O propósito dessa festa é levar alegria para eles. Eu vi todos alegres, felizes. Fiquei muito feliz e honrada por fazer parte desse momento”, comentou a primeira dama.

O aposentado e participante do Programa do Idoso, Vilmar Cândido, de 77 anos, exalta a realização do Bolerão, enaltecendo a preocupação do prefeito Bi Garcia com todos os idosos do município através dos programas sociais da Prefeitura. “Para mim é um grande prazer estar aqui. Nunca vi um prefeito fazer uma coisa dessa em Parintins. Estou satisfeito demais por ver um momento desse”, complementa.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, o Bolerão dos Idosos foi o primeiro ato idealizado pela primeira dama Mayra Dias no social em Parintins. “É o primeiro Bolerão dos Idosos, uma proposta da Mayra que está atuando na área social de forma voluntária. É uma festa que fala de amor, carinho. Enaltece a vida dos idosos que já lutaram tanto pela cidade, pelas famílias. Todos os dias temos que festejar nossos idosos, prestigiá-los, apoiá-los”, concluiu o prefeito Bi Garcia.

Secom