Central de Resgate completa um ano de atividades em Parintins

Inaugurada no dia 1º de maio de 2020, a Central de Resgate de Parintins completa um ano de atividades neste sábado. A central foi criada pela Prefeitura no intuito de aperfeiçoar o transporte de pacientes em casos de urgência e emergência para os hospitais e unidades de saúde do município. Em um ano, a central realizou mais de 20 mil atendimentos com quatro ambulâncias na cidade e 11 ambulanchas na zona rural.

Para comemorar um ano de atividades, a Prefeitura de Parintins realizou uma homenagem na manhã deste sábado. A cerimônia, realizada na arena do Bumbódromo, contou com a presença do prefeito Bi Garcia (DEM), presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, coordenador da Central, Tenente Cardoso, e vereador Cabo Linhares (PSL).

Durante sua fala na homenagem realizada pela Prefeitura, o prefeito Bi Garcia destacou o empenho dos socorristas, enfermeiros, técnicos, motoristas e servidores administrativos da Central de Resgate durante um ano de atividades, destacando a atuação durante a pandemia de Covid-19. Bi Garcia também anunciou que a Central ganhará nova sede.

“Nós vamos ampliar o trabalho, vamos construir a central própria da Central de Resgate Municipal. O que interessa para a gente é salvar vidas, seja elas em acidentes de trânsito e todo tipo de problemas de saúde que possa acontecer com a população”, acrescentou Bi Garcia.

