Centro de Costura Dona Cota celebra 10 anos e vira exemplo de superação na pandemia

Superação é a palavra que melhor define o momento em que o Centro de Costura Dona Cota comemora seu 10º aniversário, nesta sexta-feira, 26 de novembro. Em funcionamento desde 2011, o Centro localizado na Avenida Nações Unidas, Centro de Parintins, foi criado pela Prefeitura com intuito de desenvolver atividades de corte e costura na formação de costureiras, gerando emprego e renda a homens e mulheres do município.

Supervisionada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação – SEMASTH e coordenada por Joce Helena Reis, a equipe é composta pela Maria do Socorro Marques, Ana Claudia Santos, Lindalva Lima, Ana Maria Menezes, Albanice Pontes e Maria Ribeiro, sendo um importante instrumento do trabalho diário no momento crítico da pandemia do Covid-19, na confecção de lençóis, epis, fardamento dos médicos, macacões e máscaras de proteção repassados ao hospital Jofre Cohen. A roupagem dos profissionais de saúde que atuam nos leitos de UTIs recém inaugurados na cidade, também saíram das mãos das “filhas” da Cota.

A coordenadora do Centro de Costura, destaca que apesar do ano difícil, do medo, o Centro não fechou as portas e com o trabalho em equipe, ajudaram a administração municipal e a equipe de saúde a salvar vidas no momento crítico em que a cidade vivia.

Sobre a importância do funcionamento do prédio, Joce Helena, afirma que “esse é um espaço que capacita as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social, incluindo essas pessoas ao mercado de trabalho ou abrindo seu próprio negócio, gerando renda às suas famílias”.

Dentre as atividades desenvolvidas no Centro estão as oficinas de artesanato, cursos de corte e costura, incluindo social e moda praia.

Texto e fotos: Kedson Silva/JI