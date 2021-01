Centro de Intendência da Marinha em Manaus promove ação solidária em prol do Hemoam

Em virtude dos efeitos relacionados à Covid-19, uma corrente solidária vem se fortalecendo ainda mais no Comando do 9° Distrito Naval (Com9ºDN). No dia 8 de janeiro, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa) promoveu uma ação em prol da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), em Manaus.

Unidade móvel do Hemoam esteve presente no Centro de Intendência da Marinha em Manaus

A Unidade Móvel do Hemoam estacionou no CeIMMa para receber 50 militares voluntários das Organizações Militares (OM) da área do Com9ºDN. A ação está inserida no Programa de Ação e Desenvolvimento Social que desde 2019 contribui com a realização de ações sociais em Organizações Não Governamentais e Órgãos Públicos, em proveito do desenvolvimento da Responsabilidade Socioambiental daquela OM.

