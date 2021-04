Centro de Reabilitação pós Covid-19 Parintins tem grande procura após inauguração

Dois dias após inauguração, o Centro de Reabilitação Pós-Covid instalado na Policlínica Padre Vitório já conta com grande procura por atendimentos. O local conta com fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo, enfermeiro e outros profissionais que fazem parte da equipe para recuperação de pacientes com sequelas. Um ônibus foi colocado à disposição dos usuários por parte da Prefeitura de Parintins.

Seu José Iremar Jacauna, de 57 anos, foi infectado pelo novo coronavírus por duas vezes e agora precisa de fisioterapia para recompor seu condicionamento. Entre as sequelas ele cita muitas dores nas costas e câimbras, além do cansaço. “Isso é muito importante para mim e outras pessoas. Muitos não têm condições de chegar até aqui. Agora que abriu, graças a Deus vai melhorar bastante”, destacou.

A fisioterapeuta Kellen Feijó fala que os pacientes estão necessitando bastante do apoio físico e psicológico. “Hoje a gente observa que eles estão com muito cansaço. Muitos estão pegando alta do hospital e não estavam fazendo tratamento pós Covid. Para voltar ao trabalho e a sua rotina normal, eles estão com dificuldade. Nós estamos aqui justamente para trabalhar esse cansaço, essa sequela que vem da infecção”, pontuou.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, informou que essa é mais uma ação importante da Prefeitura de Parintins neste período de pandemia e que beneficia principalmente pessoas de baixa renda. “A Prefeitura de Parintins tem realizado já há mais de um ano esse trabalho intenso de encontrar as principais necessidades da população neste período de pandemia e promover os investimentos necessários”, salientou.

